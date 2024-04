SANTO DO DIA

SANTA INÊS DE MONTEPULCIANO: Italiana, nasceu numa aldeia chamada Graciano, vizinha da cidade de Montepulciano. Sofreu um ataque por demônios que assumiram a forma de corvos e feriram sua cabeça com as garras e bicos. Os pais, preocupados, e mesmo a contragosto, permitiram a entrada tão cedo, aos 9 anos, no convento das freiras de São Domingos. Aos 15 anos, foi eleita superiora devido à sua maturidade. Brotavam rosas e lírios com perfume onde ela ajoelhava para rezar. Dispôs-se a evangelizar um famoso prostíbulo que havia próximo do local onde vivia. Evangelizou um grande número de mulheres naquele local.