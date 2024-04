Gostaria de saber o que está acontecendo com empresas de água e de luz que não fornecem mais as contas físicas para o cliente pagar. O funcionário da luz disse que a empresa não está fornecendo impressoras para retirar as contas na hora. A empresa de água simplesmente não fornece e não informa o porquê. Nós, idosos, temos mais dificuldade em realizar os pagamentos digitalmente. Em papel, facilita a nossa vida.