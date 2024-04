Tio Paulo, levado morto a banco, é enterrado sob forte emoção

fotogaleria Rio - Depois de dois de espera no IML por causa de problemas burocráticos, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, levado morto a uma agência de banco pela sobrinha, Érika de Souza, foi enterrado na manhã deste sábado (20) sob forte emoção no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste.

Abalados, familiares e amigos de Paulo Roberto não quiseram falar com a imprensa. No local, a advogada Ana Carla Corrêa, que representa Érika, disse que a família está triste por causa das piadas feitas em relação ao caso nas redes sociais.



"É uma família séria, idônea, e nós acreditamos que a Érika passou por uma situação de um surto. A gente acredita que ela, em breve, estará aqui em liberdade", disse Ana, que ainda explicou um pouco a condição de Érika com relação a Paulo.



"A Érika não era cuidadora dele. Ela cuidava e ajudava no auxílio dos cuidados a ele, assim como toda a família. Ele ficou debilitado após essa última internação. Até então, ele subia e descia escada, não precisava nem de cadeira de rodas. Ela tinha os meios de trabalho dela como cabelereira", afirmou a advogada.

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Paulo já morto em uma agência bancária ao lado de sua sobrinha, que tentava convencer o idoso a assinar um documento que autorizava o recolhimento de R$ 17 mil. Funcionários do banco desconfiaram e chamaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito às 15h20.



Érika foi detida em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva por vilipêndio a cadáver e tentativa de furto mediante fraude. Em depoimento, a mulher contou que o idoso tinha solicitado o empréstimo para comprar uma televisão nova e reformar a casa. A sobrinha alegou que o tio chegou vivo ao banco e que parou de responder no momento do atendimento no guichê.