Pedimos a instalação de uma cabine do Tijuca Presente na Rua Barão de Mesquita esquina com a Rua Major Ávila, pois tem muitos assaltos a pedestres. É uma situação que nos deixa constantemente preocupados com a nossa segurança e a de nossos vizinhos. Cada vez que saímos de casa, especialmente à noite, ficamos com receio de sermos assaltados.