A advogada Ana Carla Corrêa diz que "Érika não era cuidadora de Paulo". "Ela cuidava e ajudava no auxílio dos cuidados a ele, assim como toda a família. Ele ficou debilitado após essa última internação. Até então, ele subia e descia escada, não precisava nem de cadeira de rodas. Ela tinha os meios de trabalho dela como cabelereira", afirmou a advogada.

O laudo de exame de necropsia apontou que Paulo morreu entre 11h30 e 14h30 da última terça-feira, ou seja, não é possível determinar se o homem veio a óbito antes ou depois de chegar no banco. A causa da morte de Paulo, de acordo com o laudo, foi broncoaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca.