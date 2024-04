Cininha de Paula e Maria Maya revelam ter sofrido grave acidente de carro no Rio

A atriz e diretora Cininha de Paula revelou que sofreu um grave acidente de carro com a filha, Maria Maya, no último sábado, 20. Segundo ela escreveu no Instagram, as duas estavam em um carro na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, quando foram atingidas por outro veículo. Cininha reforçou que elas estão bem.

"Agradeço por estar bem. Eu e minha filha Maria Maya estávamos no carro, um carro à frente estava parado com o trânsito em movimento, freei, desviei, mas quem estava atrás veio para cima de mim na Linha Vermelha. Estrago. Como Deus é maior, graças a ele foram só bens materiais, nada de grave", escreveu.

"Só o peito ainda dói, uma dor de alma apertada. Obrigada, Senhor! Muito obrigada! Estamos todos bem! Um carro que parou de repente e fugiu. Eu não atingi ele, mas fui atingida! Obrigada a Deus que me permitiu sair desta com vida e bem. Minha filha machucou o braço com o cinto como se fosse uma queimadura", contou.

"A vida às vezes fica por um fio. Moramos numa cidade violenta, e um carro parou de repente. Eu graças ao bom Deus não bati nele, mas levei de todos", finalizou.

Maria Maya também publicou sobre o ocorrido em seu Instagram. "Gratidão por estarmos vivas e bem", escreveu.