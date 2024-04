Morro dos Macacos tem madrugada de terror com intenso tiroteio

Rio - A comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, viveu uma madrugada de muita tensão neste domingo (21) por causa de um intenso tiroteio. De acordo com relatos de moradores, o confronto começou por volta das 20h e aconteceu entre traficantes de facções rivais que disputam o controle da região. Não houve registro de presos ou feridos.

De acordo com a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, com apoio de blindados, realizam patrulhamentos em pontos estratégicos na comunidade. Alguns militares foram alvos de disparos por parte dos bandidos e houve troca de tiros. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível escutar um intenso tiroteio.

Veja o vídeo:

Tiroteio entre criminosos assustou moradores do Morro dos Macacos neste sábado



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/EThcMfiM8j — Jornal O Dia (@jornalodia) April 21, 2024

Há meses, a comunidade vem sofrendo com constantes confrontos entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que comandam a região, e criminosos do Comando Vermelho (CV), que teriam interesse em expandir o controle do grupo para o local.

Ainda de acordo com moradores, um transformador teria sido atingido durante o confronto, afetando a distribuição de energia no local. Em nota, a Light informou que o equipamento será substituído e uma equipe está na região para normalizar o serviço, mas ainda não há uma previsão por se tratar de um trabalho de alta complexidade.

A Light, empresa responsável pela distribuição de energia na capital, ainda não respondeu sobre o transformador que teria sido atingido. O espaço segue aberto para manifestação.

Guerra de facções no Morro dos Macacos

Desde janeiro deste ano, o Morro dos Macacos enfrenta confrontos entre traficantes. No dia 6 de janeiro, pelo menos três suspeitos ficaram feridos após uma tentativa de invasão de criminosos do Comando Vermelho de Manguinhos e do Morro do São João à comunidade.

Em março, um sargento da Polícia Militar foi baleado durante um tiroteio no Morro dos Macacos . Na ocasião, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região faziam uma operação na comunidade, por conta de um intenso confronto entre traficantes rivais. Em meio aos disparos, o policial militar, que não teve a identidade revelada, acabou sendo atingido e socorrido por militares.