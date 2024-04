SANTO DO DIA

Santa Maria Egipcíaca:

Conhecida também por Maria do Egito, viveu de sua beleza e sedução, no Egito, durante dezessete anos, até o dia de sua conversão. Durante a "Festa da Santa Cruz", tentou entrar em uma igreja mas não conseguiu. Uma força invisível a mantinha do lado de fora. Em pensamento, uma voz lhe disse que seus pecados a tornaram indigna de comparecer diante de Deus. Prometeu viver na penitência do deserto se Deus a perdoasse. No mesmo instante, a força invisível sumiu e ela pôde, enfim, entrar.