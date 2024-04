Suspeito de receptação de celulares na Uruguaiana é preso

Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam em flagrante um homem de 25 anos, na madrugada desta segunda-feira (22), suspeito de receptação de celulares roubados e furtados na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio.



A prisão aconteceu durante o patrulhamento de rotina. Três homens que estavam próximo ao Camelódromo fugiram quando viram a aproximação da equipe da GM-Rio.



Um suspeito de 25 anos foi detido. Com ele foram encontrados três telefones celulares. Inicialmente, ele não deu informações sobre a origem dos aparelhos, mas depois mudou a versão, afirmando que dois aparelhos eram dele. Um terceiro aparelho, que ele não conseguiu desbloquear, fora comprado por R$ 200 mas não soube precisar detalhes da transação e da pessoa ou loja que fez a venda. O suspeito foi conduzido para a 4ª DP (Centro), onde o caso foi registrado e o aparelho, que não foi desbloqueado, ficou apreendido.

A Guarda Municipal está reforçando o patrulhamento na região desde o início deste mês, quando teve início operação de reordenamento urbano da Uruguaiana, coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).