'Me emociono, choro de felicidade'

A corretora de imóveis Michele Lipaus, de 43 anos, também atribui sua casa como maior bênção dada por São Jorge. Ansiosa para o dia do santo, ela revelou que este é o feriado que mais gosta. "Depois do Natal, é, honestamente, o feriado que eu mais amo. Eu diria até que é o feriado que eu mais amo. Eu tenho muita gratidão. Eu me emociono, choro mesmo de felicidade por ter São Jorge na minha vida. Hoje mesmo já gosto de fazer as coisas que eu sei que é da festa dele, já procuro comer uma feijoada, tomar uma cerveja. Começo a festejar hoje mesmo", celebrou.