'É muito bonito ver a devoção'

Às vésperas de um dos feriados mais aguardados pelos devotos de São Jorge, a Igreja Matriz São Jorge, na Rua Clarimundo de Melo, em Quintino, na Zona Norte, ficou a todo vapor nas preparações da comemoração. Com uma programação recheada de fé, a paróquia espera um público de um milhão de pessoas hoje. Ao MEIA HORA, o padre Dirceu Rigo contou que a igreja não fechará as portas até o último minuto do dia de São Jorge.

Nos preparativos, o sacerdote falou sobre a movimentação da paróquia: "Está uma correria. Muita gente chegando, desde sexta-feira, para visitar São Jorge. A expectativa é grande para amanhã (terça). Nós estamos esperando em torno de um milhão de pessoas. Hoje (segunda-feira), o dia todo, nós estamos aqui. Dois padres para abençoar e atender o povo", disse.

O florista Carlos Augusto, de 35 anos, um dos decoradores da igreja, contou que foram gastos mais de 300 maços de Alpinia e 200 de Flores do Campo na ornamentação. "Deve ter umas 300 pessoas envolvidas só na decoração, montagem do palco, barracas. É muita coisa. São muitos detalhes. A festa mais cheia é aqui, em Quintino. É muita gente, é muito bonito de ver a devoção das pessoas", afirmou.

Muito emocionada, a massoterapeuta Patrícia Muniz, de 45 anos, não segurou as lágrimas ao falar sobre sua devoção. Ela, que frequenta a paróquia há 14 anos após fazer uma promessa para São Jorge, fez uma tatuagem nas costas ao conquistar a casa dos sonhos. "Eu venho para agradecer por tudo o que São Jorge faz na minha vida. Tenho muita fé. Acordei muito cedo e já vim agradecer. Trouxe todas as minhas lembrancinhas para o sacerdote benzer", disse.