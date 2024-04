Estou indignado com o serviço do MetrôRio, a passagem de R$7,50 e a Estação General Osório, na Lagoa, com a escada rolante e passarelas desligadas, dificultando a vida dos passageiros. O povo não é bobo! Queremos um serviço de qualidade, o preço que pagamos está absurdo. Quando pagamos por um serviço, esperamos qualidade e funcionalidade adequadas.