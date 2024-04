PF faz operação contra lavagem do dinheiro do tráfico internacional e Justiça bloqueia R$ 35 mi

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 23, a Operação Kryptos contra esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional. A investigação é decorrente da apreensão, em 2019, de um helicóptero que transportava 476,5 kg de cocaína na área rural de Presidente Prudente, no interior paulista.

A ofensiva da PF cumpre um mandado de prisão e faz buscas em 18 endereços de São Paulo - capital (7), São Caetano do Sul (4), São Bernardo do Campo (2) e Diadema (1) - e do Ceará - Fortaleza (1) e Pedra Branca (3).

A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 35 milhões nas contas bancárias dos investigados e empresas sob suspeita, além do sequestro de bens.

A apuração identificou que o suposto líder do grupo recrutou pessoas próximas para atuarem como laranjas de uma empresa por ele operadas indiretamente.

Ainda de acordo com a PF, os laranjas também figuram como proprietárias de bens e imóveis de alto padrão que pertencem, na verdade, ao chefe da organização.