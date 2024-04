Morte de José Venâncio comove a web, que relembra a cena da versão de 1993

A morte de José Venâncio, interpretado por Rodrigo Simas, no remake da novela Renascer de 2024, chocou a web no capítulo desta segunda-feira, 22. Usuários elogiaram a atuação de Simas, Marcos Palmeira e Juan Paiva e compararam a cena da morte do personagem com a primeira versão da novela, de 1993.

Durante a cena, José Venâncio e João Pedro - interpretado por Paiva e que na trama é irmão de Venâncio - estão no carro quando José Venâncio é atingido por uma bala de espingarda do coronel Egídio (Vladimir Brichta), que tinha o objetivo de matar João. Ao ver que Venâncio foi atingido, o irmão o leva para a casa do pai, mas ele não resiste aos ferimentos. O pai, José Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira, se comove com a perda. O corpo de Venâncio é velado no local.

Veja a cena da morte de Venâncio aqui

Internautas compararam a cena com a versão de Renascer de 1993, além de lamentar a morte do personagem e elogiar a atuação Marcos Palmeira ao ver a morte do filho.

Quando vai ao ar Renascer?

A novela vai ao ar depois do Jornal Nacional, às 21h15, na TV Globo, e pode ser assistida também na Globoplay.