Homens são presos por fazer arrastão dentro de loja em Copacabana

Policiais do Segurança Presente prenderam, nesta segunda-feira (22), dois homens pelo furto de produtos de uma loja de departamentos na Avenida Prado Júnior, em Copacabana.



Os agentes foram acionados por funcionários da loja, que informaram ter ocorrido um arrastão no interior do estabelecimento e diversas mercadorias foram furtadas. Os policiais conseguiram localizar e abordar os suspeitos e, após revista, os produtos foram recuperados. O gerente da loja reconheceu os autores do furto.



O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). O crime envolvia menores e maiores de idade. Dois homens, de 18 e 19 anos, responderão por corrupção de menores e estão presos à disposição da Justiça.