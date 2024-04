Arlindo Cruz é internado por causa de um problema cardíaco

Rio - O sambista Arlindo Cruz, de 65 anos, foi internado no domingo (21) na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul, com um quadro de bradicardia, que é o ritmo cardíaco irregular ou lento. O cantor sofre com as sequelas de um AVC sofrido há sete anos,

Babi Cruz, mulher do sambista, usou as redes sociais para explicar o que houve.

"Nós tivemos que que internar o Arlindo. Ele é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil, é traquestomizado, tem gastrostomia (GTT). São 7 anos acamados e nós chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo", iniciou Babi Cruz. "Ele está com tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele, dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem", disse.

Babi ainda afirmou que Arlindo não precisou seguir para o CTI. "Ele está em uma semi-intensiva, do meu ladinho, tranquilo, sendo cuidado com tudo que ele precisa, com tudo que ele merece, do jeito que tem que ser. Eu quero agradecer o carinho, a força. E, é claro, as orações viva São Jorge, viva o guerreiro Arlindo Cruz", completou.