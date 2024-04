santo do dia

São Fidélis de Sigmaringen

Durante a juventude, estudou filosofia, direito civil e canônico, se formou advogado no ano de 1601, recebendo o apelido de "advogado dos pobres", pois nunca se negava a trabalhar gratuitamente para os que não tinham dinheiro. Aos 34 anos, decidiu abandonar tudo e tornar-se sacerdote, ingressando na Ordem dos Frades Menores dos Capuchinos. Devido as suas habilidades de advogado, foi enviado à Suíça na tentativa de apaziguar as tensões que ocorriam entre católicos e protestantes, porém foi acusado injustamente de espionagem, e morto com um golpe de espada em suas costas.