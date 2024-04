Estão usando o Terminal de Ônibus Auxiliares do Jardim Oceânico, na Avenida Nuta James, na Barra da Tijuca, como ponto de drogas. Esta situação está insustentável e o município não resolve essa demanda. A comunidade merece um ambiente seguro e tranquilo. Já é difícil o suficiente lidar com o tráfego e a agitação cotidiana, e agora temos que lidar com o medo e a insegurança causados por essa atividade criminosa.