A Maternidade da Rocinha, na Zona Sul, foi inaugurada. Agora o que nos resta saber é se os médicos vão ter de fato responsabilidade e cuidado com as mulheres que chegarem em trabalho de parto. O que temos visto com frequência são mulheres parindo em casa ou na rua porque os médicos negaram atendimento. Precisamos e merecemos um atendimento de qualidade!