A Rua Américo da Rocha, que liga os bairros de Marechal Hermes a Honório Gurgel, na Zona Norte, está ficando impraticável. Muitos carros estacionados na via, inclusive na contramão, e muitas mecânicas que deixam os carros na rua. Nesta via circula o ônibus 265 (Marechal Hermes x Castelo) e muitas vezes um precisa esperar o outro passar por falta de espaço. Peço para as autoridades darem uma olhada nesta rua.