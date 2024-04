santo do dia

São Marcos Evangelista

Seu relato, que é o mais antigo dos quatro evangelhos do Novo Testamento, oferece uma perspectiva única sobre a vida, ministério e ensinamentos de Jesus Cristo, enfatizando a ação e os milagres de Jesus. São Marcos retrata Jesus como um poderoso e compassivo curador, expondo seus ensinamentos e milagres como sinais do Reino de Deus. Viajou como missionário, acompanhando São Paulo e desempenhando um papel ativo na expansão do evangelho. A tradição cristã afirma que São Marcos foi o fundador da igreja em Alexandria, no Egito. Ele é padroeiro dos escribas e dos intérpretes.