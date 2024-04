Nesta terça-feira (23), um casal gay usou as redes sociais para denunciar uma empresa de São Paulo que se recusou a fazer 'convites homossexuais" de casamento. Após solicitação de orçamento para a Jurgenfeld Ateliê, Wagner Cardoso Soares e Henrique Nascimento foram informados que o serviço não seria realizado devido à orientação sexual dos noivos.



Após o caso repercutir na web, os donos da empresa publicaram vídeo em que se defendem das acusação e alegam estar sofrendo heterofobia. "Quem nos conhece de fato sabe que não se trata de homofobia ou qualquer tipo de preconceito, mas sim de princípios e valores". Em seguida, Henrique rebateu a mensagem do ateliê. "É com grande decepção que expressamos nossa profunda insatisfação com a recusa em fornecer serviços para o nosso casamento simplesmente por sermos um casal homossexual. Ficamos chocados e entristecidos ao sermos informados de que nossa orientação sexual era um motivo para negar nossos convites de casamento". O casal registrou boletim de ocorrência por homofobia na madrugada desta quarta-feira (24).

Casal gay denuncia empresa que se recusou a fazer convite de casamento

Crédito: Reprodução Redes Sociais



