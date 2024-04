Olhem a situação da Praça Juan Espanhol, que fica na Rua Dois de Fevereiro, no bairro de Água Santa, na Zona Norte. Todos os brinquedos estão quebrados há meses e apresentam enorme risco para as crianças. Devido às condições precárias, não podem ser utilizados. Gangorra quebrada, balanço caído, escorregador com buraco. Está um caos total. Nem dá para deixar as crianças brincarem ali com essa situação toda, pois podem se machucar. É um descaso!