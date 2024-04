Venho reclamar que o sinal da Rua Riachuelo, em frente ao número 241, no Centro, já está quebrado há quase 30 dias, e nada está sendo feito para resolver o caso. Temos que contar com a ajuda dos outros para parar os veículos e conseguirmos atravessar. Fora que os usuários de droga estão roubando no sinal. E aqui é um bairro boêmio, sempre cheio de turistas e as autoridades não fazem nada.