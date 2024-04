MC Binn denuncia ataques gordofóbicos nas redes sociais: 'não precisam me ofender'

MC Binn usou as redes sociais na quarta-feira, 24, para expressar sua insatisfação com ataques online, especialmente relacionados ao seu corpo e aparência.

Em uma postagem no Instagram, o músico e ex-participante do BBB declarou: "Não precisam vim fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade".

Durante sua participação no 'Big Brother Brasil 24', MC Bin Laden abordou experiências de gordofobia, admitindo sentir-se envergonhado em situações como ir à piscina devido a inseguranças com seu corpo.

Ele mencionou que, embora frequentemente minimize essas experiências, elas eventualmente se tornam exaustivas. "Você se sente muito constrangido. Tipo assim, você é sempre o último, sempre visto como uma pessoa... O corpo, a fisionomia. Já fui tirado muito assim. Não gosto nem de parecer vitimista", relatou o cantor durante o diálogo dentro do BBB com os colegas Lucas Henrique e Marcus Vinicius.