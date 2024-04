Davi apaga fotos com Mani do seu perfil no Instagram

Em meio a semana turbulenta, Davi Brito apagou as fotos com Mani em seu perfil do Instagram.

O campeão do 'BBB 24' já havia declarado, em um trecho vazado do 'Altas Horas', que entrou em estado de choque após sua saída do Big Brother, dizendo também que seu relacionamento com Mani chegou ao fim. O programa vai ao ar no sábado, 27.

Os boatos da separação do casal começaram durante o 'Mais Você', com Ana Maria Braga, quando o vencedor do BBB comentou que ainda estava conhecendo Mani, apesar de ter se apresentado como casado durante o programa. Desde então, os dois escreveram sobre o assunto em suas redes sociais.

Em um texto postado em suas redes sociais, Davi declarou que nada mudava o amor que sentia. "É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo", escreveu. "Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo".

Já Mani publicou na terça-feira, 23, dizendo que pretende manter a vida privada fora do olhar público. "Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso", escreveu a assistente social.