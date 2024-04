Davi chama Mani de ex-namorada no Altas Horas: 'ela terminou comigo'

Davi Brito disse que não está mais com Mani, durante sua participação no 'Altas Horas', que vai ao ar no sábado, 27. Em um trecho vazado do programa, ele explica que entrou em estado de choque após sua saída do 'Big Brother', dizendo também que seu relacionamento com Mani chegou ao fim.

"Em geral, não respeitaram meu momento, me bombardearam de informações. Até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo", disse Davi. Em seguida, ele pediu que Mani tivesse calma: "Eu falei [...] vamos retornar para Salvador. Lá a gente vai conversar. Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente vai continuar vivendo a nossa vida".

Davi terminou dizendo: "Tudo que aconteceu... eu ainda estou tentando digerir".

Quando vai ao ar o 'Altas Horas' com Davi?

O Altas Horas que foi gravado com Davi irá ao ar às 23h20 do próximo sábado, 27. O programa pode ser assistido no canal aberto da rede Globo ou pelo Globoplay, e é apresentado por Serginho Groisman.

O que aconteceu?

Os boatos da separação de Mani e Davi começaram durante o 'Mais Você', com Ana Maria Braga, quando o vencedor do BBB comentou que ainda estava conhecendo Mani, apesar de ter se apresentado como casado durante o programa.

A ex de Davi também expressou sua frustração - mas nas redes sociais, na quarta-feira, 24.

Ela escreveu: Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito".

"Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso" finalizou.