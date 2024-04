Governo e Prefeitura anunciam megaoperação para o show da Madonna

A logística operacional e o esquema de segurança para o show da Madonna, em Copacabana, foram apresentados, nesta quinta-feira (25), no Centro de Operações Rio, pelo Governo do Estado do Rio e a Prefeitura do Rio de Janeiro. O espetáculo da cantora pop está marcado para 4 de maio, às 21h45 e, segundo a organização do evento, são esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas, entre moradores do estado e turistas brasileiros e estrangeiros.



A operação especial de segurança começa no dia 29 de abril e vai até o dia 6 de maio. A Polícia Militar realizará um patrulhamento ostensivo, envolvendo 3,2 mil agentes, 64 viaturas, 65 torres de observação, dois drones com tecnologia para reconhecimento facial, além de câmeras. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) Móvel estará baseado na Praça do Lido para apoiar as operações. Haverá bloqueios em 18 áreas do bairro e 18 pontos de revista espalhados pelas ruas adjacentes ao palco.



"Nosso efetivo e infraestrutura de equipamentos foram planejados para ampla cobertura local e nos arredores. Em caso de ocorrências, a orientação é acionar os policiais pelo tradicional número de telefone 190 ou também pelo App 190", disse o coordenador de Comunicação da Secretaria de Estado de Polícia Militar, coronel Marco Andrade.



Nas estações do metrô Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo, serão usados detectores de metal. Na areia e orla, está prevista uma operação verão especial, com tendas, quadriciclos, viaturas, motopatrulhas e cabines de reforço. A corporação contará, ainda, com o Grupamento Aeromóvel em vias expressas, rodovias e saídas do show. Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil são outros pontos de foco do reforço policial para o evento.



A Polícia Civil contará com reforço de profissionais nas delegacias da Zona Sul e do Centro. A mobilização total é de 1,5 mil policiais, incluindo agentes da Core e das delegacias de Apoio ao Turismo, do Aeroporto Internacional, de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, e Atendimento à Mulher.



O Corpo de Bombeiros vai disponibilizar, em terra, céu e mar, mais de 800 militares, entre guarda-vidas, combatentes, médicos e enfermeiros, para atuar em ocorrências como afogamentos, incêndios e atendimentos pré-hospitalares. O planejamento estratégico da instituição inclui embarcações de pequeno e médio portes, viaturas, ambulâncias, caminhões-tanque e um centro médico avançado no Posto 6, além de uma aeronave para acidentes de maior gravidade.



O transporte público é a recomendação dos organizadores para o público que vai assistir à cantora pop. A SuperVia, para a ida, vai funcionar no horário normal de sábados, sendo que a estação Central do Brasil fechará às 21h15. Para a volta, apenas a Central do Brasil estará aberta para embarque após o evento, com reabertura às 0h15 e funcionamento até as 2h15. Todas as outras estações estarão abertas para desembarque, exceto a estação Praça da Bandeira.



A operação especial do metrô envolve as estações de Copacabana até às 4h da manhã de domingo, com reforço de trens, equipes de atendimento e segurança. A ida pode ser feita pela linha 1, do Jardim Oceânico a Uruguai, e linha 2, entre Pavuna e General Osório, sem transferência. A estação recomendada para desembarque é a Siqueira Campos. Já a Cardeal Arcoverde ficará aberta para desembarque das 16 às 22h, sem venda de bilhetes. Já a volta poderá ser feita nas três estações de Copacabana, que funcionam até as 4h de domingo. As demais estações vão funcionar após 0h somente para desembarque.



Para quem usar as Barcas, o terminal Arariboia terá partidas a cada 30 minutos. Paquetá funcionará normalmente, e Charitas e Cocotá não funcionarão.



Para hidratar os fãs, a Cedae vai distribuir água em pontos estratégicos no entorno do palco e adjacências.