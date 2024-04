Ultraprocessados serão objeto de discussão na reforma tributária, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a cobrança do Imposto Seletivo sobre alimentos ultraprocessados deve ser objeto de discussão nas negociações sobre a regulamentação da reforma tributária. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 25, em entrevista à GloboNews.

"Ultraprocessados serão objeto de discussão na tributária", afirmou Lira. "Não sei se ultraprocessados serão incluídos na tributária ou suprimidos."

Lira se referiu à falta de inclusão dos ultraprocessados na lista de itens que serão alvos do chamado "imposto do pecado" no primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária apresentado na quarta-feira, 25, pelo Ministério da Fazenda.

Segundo o texto, a tributação especial vai incidir somente sobre bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas, além de cigarros, bens minerais extraídos, veículos, embarcações e aeronaves.