Pique esconde! Ambulantes são flagrados driblando a fiscalização do metrô

Viralizou nas redes sociais um vídeo de ambulantes tentando driblar a fiscalização de policiais militares durante uma ronda no metrô, o caso aconteceu na Estação Barro, na Zona Oeste da capital Recife, na última sexta-feira (19). Nas imagens é possível ver os vendedores agachados, debaixo da plataforma, ao lado do trilho do metrô, enquanto três policiais caminham pela área, sem encontrá-los.



Nas redes sociais, os usuários mostraram empatia diante da situação vivida pelos ambulantes. “A polícia fazendo o trabalho deles (cumprindo ordens) e os ambulantes também trabalhando. Se ao invés de se esforçar no impedimento aos ambulantes o governo desse condições dignas de trabalho, esses ambulantes nem existiriam pq teriam como ter uma fonte de renda. Mas, nem dar uma opção a eles, nem deixam trabalharem com o que podem. É um país difícil de sobreviver, viu? Viver... nem se fala.” comentou uma usuária. “Eles só estão tentando trabalhar!! Mas observamos que eles estão se escondendo dos fiscais, por que será? Muitas das vezes eles apanham para sair do metrô e ainda retiram a força os produtos deles!!” opinou outro perfil. Veja!

VEJA: Vendedor ambulante foge pelos trilhos para não ter sua mercadoria apreendida por policiais e vídeo viraliza nas redes sociais. pic.twitter.com/QvwAntlsuc — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 24, 2024