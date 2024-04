Prêmio Jabuti veta IA e premia escritores estreantes em poesia

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou as mudanças para 66ª edição do Prêmio Jabuti nesta quinta-feira, 25. A partir desse ano, a premiação vetará obras que utilizem inteligência artificial após uma edição deser desclassificada da final da categoria de Ilustração por uso de IA nas imagens.

Além disso, a edição também estreará a categoria Escritor Estreante - Poesia, que irá premiar um escritor ou escritora que tenha publicado seu primeiro livro de poesias em língua portuguesa no Brasil no período entre 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

A premiação também dará adeus as categorias de Ciências, Ciências Sociais e Ciências Humanas, que serão substituídas por Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios. No primeiro caso, podem ser inscritas obras que tratam de temas relacionados à promoção e manutenção da saúde física e mental. A segunda categoria aceita inscrições de livros relacionados ao ensino e aprendizado. Em Negócios, os inscritos devem concorrer obras escritas com o intuito de fornecer conhecimento relacionado ao mundo dos negócios.

As três categorias retiradas do prêmio estão no Prêmio Jabuti Acadêmico, criado neste ano.

Para Hubert Alquéres, curador da premiação, as novas categorias no eixo Não-Ficção pretendem ampliar a visibilidade do trabalho de autores ligados a temas atuais. "É o momento de premiar escritores e escritoras que tenham se destacado em áreas voltadas ao bem-estar individual e coletivo, seja do ponto de vista físico, mental ou espiritual e também uma oportunidade para reconhecer trabalhos que procuram refletir, difundir e valorizar o empreendedorismo e a educação. Com a nova categoria de Escritor Estreante - Poesia, queremos incentivar a produção nesse segmento, permitindo que surjam novos talentos", disse.

O vencedor da categoria Livro do Ano, que além de ser contemplado com a estatueta dourada, receberá o valor de R$ 70 mil e, uma viagem para a próxima Feira do Livro de Frankfurt, com uma agenda especial elaborada pela CBL para reuniões com editores, agentes literários e outros escritores do mundo todo. As demais premiações são de R$ 5 mil para o autor em cada categoria.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais