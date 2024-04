Tem que dar uma melhorada no VLT no horário de pico. O itinerário Terminal Gentileza-Centro está muito lento, demora quase o mesmo tempo que o BRT Deodoro-Terminal Gentileza. O VLT não está cumprindo sua função de ser ágil e prático. Esperamos poder voltar a confiar no VLT como uma alternativa viável, especialmente nos momentos em que o trânsito está mais intenso.