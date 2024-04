Tem buraco com risco de acidente na Estrada do Mendanha, entre os números 2.056 e 2.066, e o mesmo acontece na Estrada João Melo, do número 438 ao 442, em Campo Grande, Zona Oeste. Também as ruas João Gualberto Braga, Vicente Paiva, Leocádio Antunes e Estrada João Melo, do número 15 ao 438, estão precisando, urgente, de capina e varredura.