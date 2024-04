Ao todo, 16 foram denunciados

Ao todo, agentes do Gaeco saíram para cumprir 12 mandados de prisão e oito de apreensão. Ao longo das investigações, 16 pessoas foram denunciadas por associação criminosa, corrupção ativa e extorsão a comerciantes, empreendedores, vendedores ambulantes e mototaxistas.

Segundo as investigações, um dos denunciados, que exercia função de liderança da milícia até o fim de 2021, foi desligado do grupo criminoso e passou a fazer parte do grupo comandado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que chefia outras localidades da Zona Oeste. O miliciano está preso desde dezembro do ano passado.