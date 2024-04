Cinco presos em operação contra milícia

O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou, ontem, uma operação contra a milícia que atua na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste. Entre os alvos, estavam um policial civil e dois militares. Cinco pessoas foram presas na ação. Com elas, foram apreendidos uma pistola, um rifle, munição e carregadores.

Os presos são Cláudio Rodrigo Monteiro, o 'Ceta' ou 'Seita'; Luiz Carlos Pereira de Melo, o 'Russo' ou 'Xuxa'; Douglas Henrique do Nascimento Alves, o 'DG'; Marcus dos Santos de Moraes, o 'Semente'; e o sargento da Polícia Militar Djarde de Oliveira da Conceição, o 'Negão 18'.

Na denúncia, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) aponta uma relação entre os integrantes do grupo criminoso e os policiais. O órgão afirma que esses agentes de segurança forneciam material bélico desviados de apreensões e até uniformes aos criminosos.

Uma decisão da Justiça determinou que os agentes investigados por envolvimento com a milícia fossem suspensos de suas funções públicas. Também foram determinados o sequestro de bens e o bloqueio de valores das contas dos denunciados, além de outras medidas cautelares.

De acordo com o Gaeco, o grupo mantinha envolvimento com PMs para que fornecessem informações privilegiadas. A relação com policiais civis servia para que não fossem 'incomodados' na realização de suas atividades criminosas com investigações e eventuais prisões em flagrante, através de pagamentos de propina.