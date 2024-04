Vai ficar 'animadonna'!

O plano operacional para o show da cantora Madonna na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, foi divulgado na manhã de ontem pela prefeitura e Governo do Estado em entrevista coletiva no Centro de Operações Rio. Foram mobilizados 3,2 mil policiais militares. A expectativa é que a apresentação, que acontecerá às 21h45, reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Para quem preferir evitar a multidão e apenas ouvir o show, haverá torres de som atrás do palco que está sendo montado em frente ao Copacabana Palace, voltado para o Leme. Haverá apresentação de DJs a partir das 19h e o encerramento deve ser às 2h.

Dois dias antes do show, o estacionamento será proibido em quase todas as vias do bairro. Ao todo, são 3 mil vagas interditadas. No dia da apresentação, a pista junto à areia da Avenida Atlântica será fechada a partir das 7h da manhã. A partir das 11h, a outra pista mais próxima aos prédios terá o fluxo suspenso. Apenas táxis e ônibus poderão acessar o bairro a partir das 18h. Uma hora depois, Copacabana estará totalmente fechada ao trânsito. Os acessos serão reabertos às 4h.

Em relação ao policiamento, foram mobilizados 3,2 mil agentes. Serão 150 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com detectores de metal. Os policiais vão operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas, 4 drones e 65 torres de observação.