Líder do Molejo, Anderson Leonardo morre de câncer

Rio - Líder do grupo Molejo, o cantor Anderson Leonardo morreu, nesta sexta-feira, aos 51 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.



O vocalista enfrentava, em outubro de 2022, um câncer na área inguinal, região da virilha. Entre idas e vindas ao hospital, o cantor estava internado desde março deste ano. Na segunda-feira (22), o quadro de saúde de Anderson piorou e foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O anúncio da morte dele foi feito nas redes sociais do artista e confirmado por O DIA.



"Nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos", afirmou a produção do artista, em nota.







