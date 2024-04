Hora do almoço e 80% dos funcionários da rede municipal não conseguem realizar um nas proximidades de seu local de trabalho. O vale-refeição é R$12. Há mais de 12 anos sem ajustes, o que não condiz com a realidade dos preços dos alimentos. Com esse valor, é praticamente impossível encontrar uma refeição decente, especialmente considerando os preços inflacionados.