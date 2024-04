Acidente com ônibus de turismo no Chile deixa duas brasileiras mortas e 33 feridos

Um acidente com um ônibus de turismo no norte do Chile deixou duas mulheres mortas e 33 pessoas feridas na madrugada de quinta-feira, 25. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que o veículo havia saído de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e transportava 42 brasileiros, três permanecem em estado grave.

Segundo o jornal chileno La Tercera, o acidente teria ocorrido após o motorista, também brasileiro, perder o controle e capotar o veículo na rota que liga o Passo Jama, na fronteira com a Argentina, à cidade turística de San Pedro de Atacama, na região de Antofagasta.

Uma das vítimas foi identificada como a professora Elenice Terezinha Mezzomo Preto, do município de David Canabarro (RS), em nota a prefeitura prestou condolências aos familiares e amigos.

O Itamaraty disse que segue acompanhando a situação para prestar suporte aos brasileiros, por meio do consulado-geral em Santiago. "O governo brasileiro transmite sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas, e deseja plena recuperação aos feridos", escreveu em nota.