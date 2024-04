Existe um responsável pela manutenção da estação de metrô Coelho Neto, na Zona Norte? Há um ventilador na plataforma sentido Centro que está desde dezembro do ano passado sem funcionar! Estação com azulejos caindo, placas de sinalização soltas no chão, piso encardido, mal varrem. Um lixo! Pagamos tão caro pelo serviço para não nos oferecerem nem o mínimo.