Sou morador do Bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Rua Luís Tomás. Devido à falta de iluminação e poda de árvores, estamos sofrendo furtos. Na madrugada do dia 16 de abril, alguns moradores tiveram até as rodas dos seus veículos furtadas. Parece que esses problemas estão criando um ambiente propício para as coisas ficarem bem feias por aqui. Os moradores estão vivendo com medo.