Ventilador do Rodoanel despenca e causa acidente com dois carros e uma moto

A queda de um ventilador do túnel 2 do Rodoanel Mario Covas (SP-021) resultou na colisão entre dois carros e uma motocicleta na sexta-feira, 26, por volta das 13h26, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O acidente ocorreu na altura do km 11, em Barueri, na Grande São Paulo. A CCR Rodoanel informou por meio de nota que o Centro de Controle Operacional (CCO) fez o registro de três vítimas, sendo uma moderada e duas leves, todas encaminhadas ao hospital.

As faixas da esquerda (1 e 2) foram fechadas e liberadas às 14h25. Equipes da concessionária CCR Rodoanel e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foram acionados para atendimento da ocorrência.

As causas da queda do ventilador continuam sendo apuradas pela concessionária.