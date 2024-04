Ciclista morre após cair de ponte em Limeira, no interior de São Paulo

Uma ciclista, de 39 anos, morreu após cair de uma ponte no interior de São Paulo, neste domingo, 28. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Kelly Stefani de Oliveira Alves atravessava junto a um grupo de ciclistas a Ponte do Esqueleto, na Estrada Doutor Cássio de Freitas Levy, em Limeira, quando tentou se escorar em uma mureta mas acabou se desequilibrando e caiu do local.

A ponte faz parte de uma obra desativada e não conta com mecanismos de segurança, fazendo com que parte das bordas fiquem livres. Devido às características, com altura superior a 15 metros, o local costuma ser palco de práticas esportivas como o bungee jump, um salto em queda livre em que o praticante fica preso por uma corda. Kelly destacava nas redes sociais a paixão pelo ciclismo.

Com o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas mas constataram a morte de Kelly ainda no local. O corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal e informações sobre cerimônias fúnebres não foram divulgadas.

A Polícia Militar também esteve no local do acidente, o caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita/morte acidental no plantão da Delegacia Seccional de Limeira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma perícia do local foi solicitada durante o atendimento da ocorrência.