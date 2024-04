Batida da polícia acha 100 pés de maconha dentro de casa nana Baixada

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) encontraram, nesta segunda-feira (29), uma estufa com 100 pés de maconha, no Parque Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A estufa ficava em uma casa e no momento da abordagem não havia ninguém no imóvel.



Os pés de maconha foram apreendidos e toda a estrutura da estufa foi desmontada.



Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em curso para descobrir quem plantava e comercializava a erva.