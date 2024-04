Vídeo: Policial que deu tapa em mãe que espancou a própria filha se pronuncia na web

Após ser flagrada dando um tapa no rosto de mulher que havia espancado a própria filha de 11 anos em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, a policial militar Fabíola Aniely da Conceição usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. A ocorrência foi filmada por vizinhos na última sexta-feira (26). A mãe agressora foi presa e a conduta da agente está sendo investigada pela corporação.



“Se for punida, eu vou cumprir. Eu vou cumprir porque estamos sujeitos à falha. Eu falhei, porém, atrás de uma farda, existem seres humanos. Enquanto o serviço de segurança pública for efetuado por pessoas e não for substituído por máquinas, robôs ou algo parecido, vai haver falhas. E por trás de uma farda, existem pessoas”, disse a policial em seu perfil privado no Instagram. O vídeo foi repostado pelo portal de notícias local "Fato Vitória".



“Eu amo meu trabalho. Hoje minha maior preocupação não é o engajamento, não é a quantidade de xingamento que eu estou recebendo, não é se eu vou ser punida ou não. A minha principal preocupação é a saúde da criança, como ela está, porque ela sofreu agressões físicas e principalmente psicológicas”, declarou Fabíola. A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

