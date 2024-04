santo do dia

São Pio V

Foi eleito Papa em 1566 e serviu até sua morte, em 1572. Enfrentou muitos desafios, incluindo a ameaça iminente do avanço do protestantismo na Europa e a expansão do Império Otomano no Mediterrâneo. Uma das realizações mais significativas de São Pio V foi sua liderança na batalha de Lepanto em 1571. Diante da iminente invasão otomana, ele convocou os líderes cristãos a formar uma coalizão para defender a Europa. Também promoveu a reforma interna da Igreja. Implementou as decisões do Concílio de Trento, emitiu o Catecismo Romano e a primeira edição do Missal Romano.