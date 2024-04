Mais de 3 mil agentes da PM

A Polícia Militar mobilizou 3,2 mil agentes para o show de Madonna, no próximo sábado. Ao todo, serão 150 pontos de bloqueios e 18 pontos de revista com detectores de metal nos acessos à praia. Os policiais vão operar com 12 câmeras de reconhecimento facial, 64 viaturas, 4 drones e 65 torres de observação. Todo o material gerado pelos equipamentos, além das câmeras dos policiais, será transmitido no Centro de Inteligência de Comando e Controle montado na Praça do Lido, em Copacabana. A corporação já começou a fazer rondas para evitar acampamentos nas areias da praia.