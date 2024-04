Fãs da estrela fazem contagem regressiva para o show

Com expectativa de receber um público de 1,5 milhão de pessoas, o show de Madonna que marca os 40 anos de carreira da Rainha do Pop atrai fãs de diferentes estados e países. Para os admiradores, a contagem regressiva já começou.

O palco está sendo montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no Réveillon, e a apresentação tem previsão para começar entre 21h30 e 21h45. Esta será a quarta apresentação da artista no Brasil, na volta ao país após 12 anos.

A contagem regressiva para o espetáculo deixa todo fã com o coração acelerado a a ansiedade contagia os que se preparam para ir até a praia carioca. A funcionária pública aposentada, Rosemary de Oliveira, de 69 anos, contou que tem acompanhado diariamente a montagem do palco. "Eu não estou nem conseguindo dormir de tanta ansiedade, eu vim todos os dias aqui pra ver o andamento do palco da nossa diva rainha. Vai ser um marco na minha vida assistir o show", disse.