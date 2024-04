Peço ajuda da Prefeitura do Rio de Janeiro para serviços na Rua Ararapira, esquina com a Rua Caconde, no bairro Bento Ribeiro, na Zona Norte. É necessário que tenha a troca de lâmpadas defeituosas para garantir a iluminação adequada e a segurança dos moradores durante a noite. Além disso, precisamos de limpeza urbana, capina e varredura para manter a rua limpa.