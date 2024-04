É uma vergonha baile à vontade no Complexo do Lins, na Zona Norte, sem nenhuma punição. É uma total falta de respeito com os moradores, com as famílias que estão aqui tentando viver suas vidas de forma digna. Parece que a lei não chega até aqui, já que estamos abandonados à própria sorte. E pior ainda é ver que a polícia não aparece, não dá nem sinal de que está preocupada com o que está acontecendo.